В Орловской области «Диктант Победы» пройдет на 30 площадках. Фото: пресс-служба облсовета

3 сентября Орловская область присоединится к Всероссийской акции «Диктант Победы». Более чем на 30 площадках все желающие смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне и ее героях. Для ребят, которые наберут высокие баллы на диктанте, результаты зачтутся для поступления в ВУЗы.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».

- Сохранение исторической памяти — важная задача, которая стоит перед современным российским обществом. „Диктант Победы“ помогает нашей молодёжи лучше познакомиться с историей своей страны, с её трагическими и героическими моментами, — подчеркнул Дмитрий Моисеев, региональный координатор проекта «Историческая память».