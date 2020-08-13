Детсады Орла вернутся в штатный режим работы с 17 августа

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В Орле с 17 августа 2020 года детские сады вернутся к работе в штатном режиме. Вновь принимать малышей будут не только дежурные группы, но и остальные - по возрастам.

Как уверяют власти, все требования безопасности по коронавирусу будут соблюдаться по полной. Сейчас в детсадах меняют температуру и воспитателям, и детям, установлены дезинфицирующие средства для рук, работают рециркуляторы воздуха. Также несколько раз в день обрабатываются поверхности, дверные ручки, посуда.

- Уже сейчас родители могут обращаться в дошкольные учреждения для подачи документов как на будущий, так и на текущий годы, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Всего в дошкольные учреждения Орла ходят 18 тысяч воспитанников.