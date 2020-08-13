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Мошенница на «удаленке» вернула орловчанке деньги после визита полиции

22-летняя девушка обманула пенсионерку на 170 тысяч рублей
Наталья МеркуловаНаталья МеркуловаНатальяМеркулова
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Мошенница на «удаленке» вернула орловчанке деньги после визита полиции

Мошенница на «удаленке» вернула орловчанке деньги после визита полиции

Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские помогли пожилой женщине вернуть крупную сумму денег. Потерей последних сбережений для нее едва не обернулась продажа дачи и несколько телефонных звонков.

Пенсионерка разместила на рекламном сайте объявление о продаже своего участка и вскоре с ней на связь вышла незнакомка, якобы готовая купить ее дачу и даже перевести задаток. Однако затем она ухитрилась так заговорить орловчанку, что та сама перевела ей 170 тысяч рублей на карту.

К расследованию дела подключился отдела уголовного розыска УМВД. Как вскоре выяснилось, незнакомка - жительница другого региона и может быть причастна к подобным аферам и в других областях. Во время допроса 22-летняя девушка созналась, что обманула женщину.

- Подозреваемая уже возместила орловчанке нанесенный ущерб. В настоящее время ей предъявлено обвинение, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Криминал