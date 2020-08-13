«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более 9 000 домохозяйств Орловщины

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Для этого специалисты цифрового провайдера построили телекоммуникационную сеть по технологии GPON общей протяженностью 117 километров. Высокоскоростной интернет и услуги компании стали доступны жителям частных домов города Дмитровск и поселков Залегощь, Колпны, Змиёвка. Технология GPON позволяет обеспечить абонентам высокую скорость доступа в Сеть. Внутри квартиры или дома устанавливается оптический терминал (ONT), через который, в том числе, возможна организация беспроводного доступа в интернет по Wi-Fi.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Владельцы частных домов нуждаются в современных цифровых сервисах не меньше, чем жильцы многоквартирных домов. И мы готовы строить новые сети и доумощнять старые, чтобы помимо интернета население частного сектора могло получить доступ к таким услугам, как видеосервис Wink, “Умный дом” или "Видеонаблюдение". Наличие оптики позволяет, например, установить камеры наблюдения как в доме, так и во дворе и не переживать о нагрузке на сеть».

«Видеонаблюдение» — это возможность присмотреть за детьми и пожилыми родственниками, домашними питомцами в любое время из любой точки мира, где есть интернет. Услуга позволяет контролировать происходящее в доме и на прилегающей территории. Записи с камер, в том числе в HD качестве, хранятся в облачном хранилище «Ростелекома» и доступны в архиве от 7 до 30 суток. Цифровые видеокамеры высокого разрешения оснащены инфракрасной подсветкой и датчиками звука и движения.

Узнать подробную информацию об услугах, предоставляемых по технологии GPON, и оформить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8-800-1000-800.

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