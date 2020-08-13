В пригороде Орла "КАМАЗ" собрал "паровозик" из нескольких машин

Авария произошла утром среды, 12 августа, в поселке Знаменка Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В пригороде Орле "КАМАЗ" собрал "паровозик" из машин. Грузовик протаранил легковую иномарку, а та в свою очередь врезалась в другой попутный автомобиль.

Авария произошла утром среды, 12 августа, в поселке Знаменка. 29-летний водитель грузовика ехал по Советской улице со стороны Орла в сторону дороги М-2 "Крым". В районе дома №24 он протаранил "Хендаи", за рулем которого была 29-летняя девушка, "Хендаи" врезался в попутную "Ауди" под управлением 52-летнего мужчины.

- Позже из больницы им. Боткина поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратилась водитель транспортного средства "Хендаи", отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.