Дайверы из Орла нашли на дне Ладоги 80-летние бутылки с молоком. Фото из группы клуба подводного плавания "ДИВО" в соцсетях: https://vk.com/divoorel

Орловские дайверы из клуба подводного плавания «ДИВО» продолжают свою экспедицию по Ладожскому озеру. Еще во время первых погружений в районе острова Кильпола им удалось обнаружить множество необычных находок времен Великой Отечественной войны. Однако самая удивительная из них ждала исследователей в Никоновской бухте у острова Валаам.

Именно здесь несколько лет назад орловцы нашли дореволюционный пароход «Valamon luostari». В этот раз они вновь решили побывать на нем и расчистить заваленные конструкции. В одном из помещений корабля они обнаружили несколько запечатанных бутылок с жидкостью, которая по цвету и запаху напоминает молоко.

- Это поистине удивительная находка, ведь ей около 80-ти лет. Ранее нашим коллегам из Санкт-Петербург уже удавалось находить на этом пароходе такие бутылки. Сложно делать какие-то выводы без проведения экспертизы, но возможно это какая-то молочная закваска с монашеской фермы, которую пытались вывезти финские войска во время Советско-финской войны, - поделились радостной новостью в соцсетях дайверы.

В дальнейшем они планируют передать находку в музей острова Валаам.