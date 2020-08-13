В Ливнах спасатели вызволили застрявшего в заборе пса

Четвероногого вызволили из плена Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области спасатели вызволяли попавшего в беду четвероногого. Пес застрял в металлическом заборе и сам выбраться из плена не смог.

Вызвали подмогу неравнодушные жители. Как оказалось, собака попыталась пролезть на земельный участок сквозь металлическое ограждение, да не рассчитала силы. Сами ливенцы хотели помочь животному, но освободить его не вышло. Тогда и позвонили спасателям.

- Учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному. Используя шанцевый инструмент, они освободили испуганное животное из западни, -рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Местные жители поблагодарили спасателей за внимание к проблеме четвероногого.