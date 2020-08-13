Вячеслав Шпорт оценил идею орловских мобильных технопарков для детей. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В четверг, 12 августа, Орел посетил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Вячеслав Шпорт. Рабочий визит и встречу с губернатором Андреем Клычковым он посвятил реализации нацпроектов и сотрудничества военных и гражданских предприятий.

Особенно гостя заинтересовало создание в Орловской области мобильного детского технопарка «Кванториум». Его презентация прошла 1 августа. Разработали передвижной комплекс на базе автомобиля «КАМАЗ» на предприятии «Орелтекмаш». Стоимость одного мобильного технопарка – около 17 млн рублей.

Напомним, технопарк предназначается для обучения детей по программам естественнонаучной и технической направленности. Пока он будет действовать в 6 районах области. В 2021 году планируется сделать еще два технопарка, которые охватят уже все районы.

- Это очень интересная идея. Она должна найти свое применение и в других регионах, - отметил Вячеслав Шпорт.

Мобильный технопарк «Кванториум» представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».