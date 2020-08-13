В Орле не прошел законопроект об ответственности за благоустройство. Фото: пресс-служба облсовета

В среду, 12 августа, в Орле состоялось очередное заседание комитета по законодательству. В центре внимания его участников оказались поправки в Устав области и несколько законодательных инициатив депутатов.

Свой законопроект на обсуждение вынесли члены Совета народных депутатов Колпнянского района. Он предполагал внесение изменений в Закон Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения».

Как пояснила Олеся Мясников, замначальника управления по делопроизводству администрации района, законопроект предусматривает введение административной ответственности за отдельные составы правонарушений в сфере благоустройства.

- Тема действительно очень актуальна на сегодняшний день. Комитетом по законодательству также разрабатывал подобный проект, но на него были получены отрицательные заключения прокуратуры, юстиции и правового управления областного Совета. Законодательная инициатива Колпнянского районного Совета также получила отрицательные заключения, - пояснили «КП» в пресс-службе совета народных депутатов Орловской области.

Законопроект отправлен на доработку.