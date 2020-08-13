Счета орловца оказались под арестом из-за неоплаченных штрафов ГИБДД Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области приставы арестовали банковские счета любителя нарушать правила дорожного движения. Лихач накопил больше двух десятков штрафов ГИБДД и не собирался их оплачивать.

Должником занимались приставы сразу из трех районов области: Новодеревеньковского, Верховского и Краснозоренского. На уведомления о необходимости оплаты 24 штрафов автолюбитель никак не реагировал, по месту прописки должника разыскать не удалось.

- Сделав запросы в кредитные организации, судебный пристав установил банковские счета орловца и обратил взыскание на его денежные средства. В отношении транспортного средства был вынесен запрет на совершение регистрационных действий, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Мера оказалась действенной: накопленные штрафы лихач оплатил.