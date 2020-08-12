В Орле судебного пристава подозревают во взяточничестве Фото: Ольга СУПОНЕВА

В пристав-исполнитель попала под уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, сотрудница УФССП получала в течение несколько месяцев деньги за продвижение исполнительного производства.

- По данным следствия, подозреваемая с июля 2019 года по февраль 2020 года получила в качестве взятки 12 тысяч рублей от местной жительницы за осуществление исполнительских действий, по находящемуся в ее производстве исполнительному производству, направленных на взыскание задолженности по алиментам с должника, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Преступление было раскрыто при содействии сотрудников УФСБ и самого регуправления Федеральной службы судебных приставов.

Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки!. Следователи устанавливают все детали случившегося.