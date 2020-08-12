У орловца украли чугунную ливневку

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

У жителя Орла воры украли чугунную ливневку. Мужчина установил ее недалеко от своего частного дома и та приглянулась ворам.

Заметивший пропажу житель Железнодорожного района города пришел в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что чугунное сооружение стоило больше 6 тысяч рублей. Оперативники взялись за розыск похитителей. В одном из пунктов приема металла пропавшую ливневку нашли. Оказалось, что ее сдали сюда двое мужчин. Далее полицейские установили их личности: под подозрение попали 47-летний и 37-летний жители области.

- Мужчины признались в своей причастности к имущественному преступлению. Хищение они совершили вдвоем, чтобы получить деньги на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оба мужчины под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют не причастны ли они и к другим подобным преступлениям.