В Орле школы, больницы и другие соцучреждения проверят силовики

Рейды пройдут в преддверии начала учебного года и выборов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в преддверии начала учебного года, а также Единого дня голосования 13 сентября, силовики проверят безопасность в организациях социальной сферы. Рейды пройдут в школах, больницах и других учреждениях.

Сотрудники Росгвардии с 17 по 30 августа проверят исправность тревожных кнопок, степень антитеррористической защищенности, а также проведут инструктажи с сотрудниками учреждений и еще раз разъяснять как действовать в случае непредвиденной ситуации.

- Обеспечение безопасности детей является одной из основных задач при организации обучения в образовательных учреждениях. Для достижения этой цели и проводится ежегодная плановая проверка, - поделился с "КП" Андрей Раевский, заместитель начальника Управления Росгвардии по Орловской области.