В Орле отремонтировали 36 дворов

Фото: пресс-служба Администрации Орла

В Орле еще несколько дворов приняли после ремонта. В общей сложности комиссия одобрила работу в 36 дворовых территориях.

Как отмечают в пресс-службе Администрации Орла, приемка дворов после ремонт проходит при участии самих жителей. За прошлые две недели сданы дворы в разных районах города. Это территория дома №139 по Московскому шоссе, №286 по Комсомольской, а также №39 и №43 по улице Тургенева.

В настоящее время рабочие приводят в порядок еще 19 дворовых территорий опять же в разных точках Орла.

Всего же в нынешнем сезоне ремонта по планам будет благоустроено 67 дворов.