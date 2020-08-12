В Орле директора строительной фирмы обвиняют в похищении 36 миллионов рублей у дольщиков

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле строительство многоэтажки обернулось уголовным делом. Застройщика подозревают в похищении 36 миллионов рублей у дольщиков, так и не получивших ключи от своих квартир.

Речь идет о затянувшемся возведении многоэтажки по улице Космонавтов. Орловцы, купившие квартиры в строящемся доме, обратились к прокурору области с жалобой: крайний срок сдачи дома 9 августа 2020 года, но своей жилплощади люди так и не увидели. При этом застройщик ООО "Унистрой-Орел" заключил 49 договоров с участниками долевого строительства, сумма вложений превысила 36 миллионов рублей. Теперь в ситуации будут разбираться следователи.

- По версии следствия, директор строительной фирмы путем обмана похитил денежные средства участников долевого строительства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», -сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Директор в настоящее время задержан. Как отмечают в пресс-службе Прокуратуры Орловской области, расследование этого уголовного дела остается на контроле ведомства.