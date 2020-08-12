Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 12 августа

Данные оперштаба Орловской области

Оперативный штаб в Орловской области представил обновленную карту географии распространения коронавируса по региону. Рассказываем, сколько человек заболело COVID-19 в городах и районах области на 12 августа 2020 года.

На первом месте по количеству заразившихся город Орел - за период пандемии инфекцию подхватило 2968 человек, далее Орловский район - 724 заболевших, Мценск и район на третьем месте - тут заболело 593 жителя, следом город Ливны и Ливенский район - 294 заболевших. На пятом по количеству зараженных оказался Урицкий район - 200 заболевших. Динамика связана со вспышкой коронавируса в Богдановском доме-интернате. В Болховском районе заболело 180 человек, в Новодеревеньковском 130, в Дмитровском 128.

Районы, где заразилось менее ста, но более пятидесяти человек: Хотынецкий - 94, Новосильский - 80, Свердловский - 78, Кромской - 77, Верховский - 73, Покровский - 67, Шаблыкинский - 63, Малоархангельский - 60, Знаменский - 58, Глазуновский и Залегощенский - по 55,

Есть и такие районы, в которых заболевших меньше пятидесяти. Это .Должанский - заразилось 49 человек, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Соковский - 26, Краснозоренский и Корсаковский - по 21.

Выздоровело уже 4735 человек, что составляет 77% от общего числа заболевших. Их на 12 августа 6170.