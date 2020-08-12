В Орле штрафуют пассажиров маршруток, игнорирующих масочный режим Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле состоялся очередной рейд по общественному транспорту, цель которого - выявить нарушителей масочного режима. Штрафы грозят как пассажирам, так и водителям, не носящим маски.

Напомним, режим обязательного ношения масок в общественных местах в регионе продлен до 31 августа включительно. Однако не все соблюдают Указ губернатора. В последнее время орловцы стали более расслабленно относиться к введенным правилам и теперь нарушителей ждут штрафы. Об одном из рейдов рассказала ОГТРК, Полицейские вместе с представителями областной администрации и Ространснадзора проверили несколько автобусов и троллейбусов. В итоге административные протоколы составили на двоих пассажиров, им теперь придется заплатить штраф. Водители отделались предупреждением, так как маски на них были, правда спущенные.

Отмечается, что рейды проводятся минимум раз в неделю и главная цель их не наказать, а предупредить.