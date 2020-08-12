В Ливнах «Лада» сбила пожилую пару на мопеде. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Во вторник, 11 августа, в Ливнах в аварии пострадали 73-летний мужчина и 71-летняя женщина. Они ехали на мопеде по Воронежской улице, когда на них вылетела отечественная легковушка.

Инцидент произошел в районе двух часов дня. Водитель автомобиля «Лада Гранта» собирался поворачивать налево и не уступил дорогу мопеду, который в это время двигался со встречного направления прямо.

- В результате столкновения водитель и его пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.