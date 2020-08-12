На орловской трассе девушка-водитель на скорости вылетела в кювет. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Накануне, 11 августа, на 427 км автодороги М-2 «Крым» в Кромском районе в аварии пострадала девушка. 23-летняя автоледи не справилась с управлением и вылетела в кювет.

ДТП произошло в половину второго дня. Водитель «Хендэ Солярис» не рассчитала со скоростью, а дальше машина «повела» сама. Выскочив с дороги, иномарка перевернулась.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Последние и поднимали машину из кювета.

- В результате ДТП девушка получила травмы и была госпитализирована, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.