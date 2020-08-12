Жители Привокзальной и Рощинской улиц Орла остались без воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 12 августа жители многоквартирных домов по двум улицам остались на полдня без воды. Без ресурса придется пересидеть абонентам, проживающим по Рощинской и Привокзальной.

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Орелводоканала", с 9.00 и до 16.00 воды не будет по следующим адресам: Привокзальная 1,3,4 и 5.

С 9.00 и до 14.00 водоснабжение отключено по адресам Рощинская дома №1 и №5.

Отключение связано с плановыми работами.

Напоминаем, что до 24 августа в Орле также проходят плановые испытания теплосетей, в связи с чем отключена горячая вода у потребителей, получающих ее от ТЭЦ. Также идет ремонт котельной в Заводском районе города, из-за которого до 24 числа часть многоэтажек тоже осталась без горячей воды. Список адресов здесь.