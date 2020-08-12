Ливенец, до смерти забивший пьяного пешехода, отправится за решетку

В Орловской области суд поставил точку в уголовном деле жителя 38-летнего жителя Ливен, до смерти забившего пьяного пешехода Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области суд поставил точку в уголовном деле жителя 38-летнего жителя Ливен, до смерти забившего пьяного пешехода. Водителю "ВАЗа" помешал находящийся на дороге нетрезвый мужчина и тот расправился с ним.

Произошло все еще год назад. В июле 2019-го ливенец ехал на своей "Семерке" по районному центру. На проезжей части возник пьяный пешеход, он мешал движению машины. Между ним и водителем возник конфликт, в котором теперь уже осужденный выбрал в качестве аргумента применение силы. Битой, которая была у него с собой, он избил пешехода. От травм он скончался.

Тогда СК возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", на днях оно рассматривалось в суде.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.