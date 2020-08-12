На передвижной ярмарке в Орле изъяли 65 килограмм рыбных деликатесов Фото: Архив "КП"

В Орле передвижной ярмарке изъяли почти 65 килограмм рыбных деликатесов. Омуль, чавычи, белуга, нерка и элитная икра, как оказалось, не имели важных ветеринарных документов, хранились без маркировки, да еще и частично на открытых прилавках.

6 августа специалисты Управления Россельхознадзора получили сигнал о нарушениях торговли и прибыли на место. В ходе проверки, к которой подключилась и полиция, информация подтвердилась. На 9 из 18 наименований продукции действительно не оказалось документов.

- Кроме того, были грубо нарушены условия хранения. Температура в холодильной витрине на несколько градусов превышала нормы хранения, а часть товара, находилась на открытом прилавке при температуре окружающей среды, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Сомнительный товар весом 64,5 кг был снят с реализации. 10 августа рыбные деликатесы утилизировали на ветсанутильзаводе «Орловский». Их переработали в мясокостную муку.

Виновные в выявленных нарушениях уже привлечены к административной ответственности.