В Орловской области автопогрузчик сбил 21-летнего парня. Фото региональной Госавтоинспекции

Во вторник, 11 августа, в Колпне автопогрузчик сбил 21-летнего парня. Инцидент едва не обернулся трагедией.

В 12:20, во время работы в помещении ангара, 42-летний водитель сдавал назад и двигался задним ходом. При этом он не огляделся по сторонам и не заметил, что за правым задним колесом находится человек.

- В результате ДТП молодой человек получил травмы. С места происшествия он доставлен в больницу и госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.