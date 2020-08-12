Орловским сельхозпредприятиям предложили побороться за гранты Фото: Архив "КП"

Департамент сельского хозяйства Орловской области предложил сельхозпредприятиям побороться за гранты на сумму до 70 миллионов рублей. Регион планирует оплатить до 60% стоимости новой техники для победителей конкурса.

Руководители заинтересовавшихся организаций должны успеть подать заявку и документы с 24 августа по 11 сентября 2020 года. Они будут приниматься в самом Департаменте по адресу улица Максима Горького, дом № 45, кабинет № 42 (с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов; перерыв с 13 до 14 часов).

- По вопросам проведения конкурсного отбора следует обращаться в управление государственной поддержки АПК и инфраструктуры села Департамента сельского хозяйства Орловской области, - советуют в пресс-службе регионального Правительства.

Справки по телефону:8 (4862) 75-05-68.