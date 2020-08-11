В Советском районе Орла на встречке столкнулись «Мицубиси» и «Мерседес». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В понедельник, 10 августа, в Советском районе Орла дорогу не поделили две иномарки. Водителем одной из них была 25-летняя девушка.

В восемь часов вечера автоледи на «Мицубиси ASX» ехала по улице Игнатова в сторону улицы Матвеева. Она делала поворот налево в районе дома №33, когда в это же время во встречном направлении ехал «Мерседес». Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП 27-летний мужчина, водитель автомобиля «Мерседес Е200», получил телесные травмы. После оказания медицинской помощи отпущен домой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.