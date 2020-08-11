В регистрации на выборы в орловский горсовет отказали 55 кандидатам

В Орле продолжают готовиться к единому дню голосования Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают готовиться к единому дню голосования. Уже определился список кандидатов в депутаты горсовета. Правда, продолжить предвыборную гонку смогли не все.

Документы в избирательную комиссию подали 205 человек. Зарегистрировали же 147 кандидатов, отказ в регистрации получили 53 человека. Еще 9 кандидатов сами решили не продолжать участие в выборах.

- Всего по состоянию на 10 августа в выборах в горсовет участвуют 146 кандидатов-одномандатников, - сообщили «КП» в пресс-службе Избирательной комиссии Орловской области.

Отметим, в единый день голосования выборы пройдут в 10 районах и одном городском округе. Выборы в горсовет областного центра станут самыми масштабными.