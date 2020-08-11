ДТП в чистом поле: в Орловской области не разъехались два «КАМАЗа». Фото региональной Госавтоинспекции

В поселке Красноармейский Свердловского района произошли ДТП и пожар в открытом поле. Не обошлось и без пострадавших.

Авария произошла накануне, 10 августа. В начале шести часов вечера на поле вблизи поселка работали два «КАМАЗа». Из-за активного движения здесь образовалась плотная пылевая завеса. В сером мраке большегрузы не смогли разминуться на встрече друг с другом и столкнулись практически в лобовую.

В поселке Красноармейский Свердловского района произошло ДТП и пожар. Фото: архив ГУ МЧС России по Орловской области

Затем столкновение спровоцировало пожар, охвативший обе машины. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части и Госавтоинспекции.

- В результате ДТП водители, мужчины 40 и 35 лет, получили травмы и были доставлены в Орловскую областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в региональной Госавтоинспекции.