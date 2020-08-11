В райцентре Орловской области дорожные знаки установили после вмешательства Прокуратуры

В Малоархангельске районной прокуратуре пришлось решать вопрос с несуществующими дорожными знаками. В ведомство обратился местный житель и рассказал, что на одном из перекрестков в городе создается аварийная ситуация.

После этого прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось: проект дорожного движения на улицах Советской и Карла Маркса предусматривает установку здесь соответствующих дорожных знаков, а наделе их нет. Районная администрация устранять проблему не спешила.

- В данном случае были нарушены требования ряда федеральных законов о безопасности дорожного движения. В связи с этим в адрес врио главы района внесено представление. В настоящее время дорожные знаки установлены согласно ранее утвержденной дислокации, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.