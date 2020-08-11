Два района Орловской области «очистились» от COVID-19 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 11 августа, во время еженедельного онлайн-брифинга руководитель Департамента здравоохранения Орловской области рассказал журналистам, как обстоит в регионе дело с распространением коронавируса.

По последним данным, от COVID-19 «очистились» Корсаковский и Колпнянский районы. Новые случаи заражения здесь не регистрируются, а все, кто болел, уже выздоровели.

При этом Иван Залогин подчеркнул, что рост заболеваемости в регионе в настоящее время связан в первую очередь с игнорированием орловцами санитарно-эпидемиологических требований: соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок и гигиена рук.