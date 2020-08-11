ФОТОФАКТ: в Орле беседка для новобрачных разваливается на глазах

В Орле беседка для новобрачных разваливается на глазах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Беседку «Эдем» с причудливыми кованными цветами возле орловского ЗАГСа знакома практически всем. Когда-то здесь любили устраивать яркие фотоссесии новобрачные, захаживали поворковать на качелях и просто влюбленные парочки.

Однако уже несколько лет «Эдем» уже не тот. Беседка за зданием городской администрации рушится на глазах. Сначала «поехала» шатровая крыша. Теперь настала очередь полюбившихся орловцам качелей.

Корреспондент «Комсомолки» запечатлел валяющиеся на земле качели накануне. Встает вопрос, безопасно ли находится в беседке?

Будем надеяться, что в ближайшее время эта ситуация будет исправлена.