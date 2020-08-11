В Орле выбрали победителя смотра военно-патриотической работы среди школ

В Орле выбрали школу-победителя смотра военно-патриотической работы. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле выбрали школу-победителя XXI городского смотра военно-патриотической работы. Оценивали достижения образовательных организаций сразу по 20 критериям.

Среди самых значимых для победы в смотре жюри называет участие школьников в культурных, патриотических и спортивных конкурсах, в несении караульной службы на Посту №1, успехах в строевой подготовке и отличное знание истории Орла.

В этом году наиболее высокие показатели по всем этим критериям имеет школа №11. Именно она и стала победительницей. 1 сентября ей торжественно передадут переходящее знамя администрации города Орла «Победителю городского смотра военно-патриотической работы».

Кроме того, Почетных грамот удостоятся лауреаты смотра — лицей №45 и гимназия №34.

- Смотр военно-патриотической работы среди муниципальных общеобразовательных учреждений проводится в Орле с 1998 года. В этом году некоторые критерии оценки все же пришлось скорректировать из-за эпидемиологической обстановки, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.