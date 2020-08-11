Иван Залогин рассказал почему на Орловщине наблюдается рост заболеваемости COVID-19

Орловцы стали более расслабленно относиться к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил безопасности Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за последние дни подросла статистика по новым выявленным случаям заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. Сегодня в ходе онлайн-брифинга со СМИ глава регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин объяснил, почему складывается такая картина.

Если обратиться к статистическим данным оперативного штаба, то невеселая динамика налицо: если еще 1 августа было 30 выявленных заболевших за сутки, то к 11 августу это число плавно перевалило за 50.

- Рост заболеваемости в регионе связан в первую очередь с игнорированием жителями санитарно-эпидемиологических требований: соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок в общественных местах, гигиена рук, проветривание помещений и других, - отметил Иван Залогин.

Солидарен с главой облздрава и губернатор.

- Все расслабились. Я езжу по районам, а мне говорят, что у нас нет никакого вируса и мы живем в спокойном режиме. Ничего мы не победили. Я в миллионный раз прошу: носите маски и пользуйтесь санитайзерами, если не носите перчатки, - обратился к орловцам Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира в соцсетях накануне.

Мы следим за развитием ситуации.