В Орле перед судом за мошенничество предстанет полицейский

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом за мошенничество предстанет полицейский. Сотрудник районного отдела полиции в Болхове обещал за денежное вознаграждение не привлекать правонарушительницу к уголовной ответствености.

Все произошло еще в июне прошлого года. Тогда жительница Знаменского района повредила чужое имущество, что тянуло на административное дело. Однако полицейский убедил ее, что все может обернуться уголовным делом и обещал за 40 тысяч рублей не допустить такого оборота событий. Женщина и ее мать заплатили. Деньги "страж правопорядка" потратил на свои нужды, однако без последствий эта история для него не прошла. Полицейского поймали на мошенничестве, СК возбудил уголовное дело расследование которого теперь завершено.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как прокомментировали корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, решение о его дальнейшем прохождении службы будет принято после вступления в законную силу приговора суда.