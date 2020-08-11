Новые приятели оставили орловца без денег и машины Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские раскрыли дело о краже и угоне автомобиля в Болховском районе. Как выяснилось, к преступлениям причастны двое местных жителей, устроивших застолье с новым приятелем.

Инцидент произошел еще в мае 2020 года. В какой-то момент в изрядно подвыпившей компании разгорелся конфликт. 44-летний мужчина и 25-летний парень напали на своего собутыльника, отобрали золотые украшения, барсетку и деньги. Затем они сели в его автомобиль и скрылись.

Факт угона автомобиля был установлен полицейскими уже в ходе расследования уголовного дела по статье «Грабеж». Одного из грабителей удалось задержать. Сейчас он находится под стражей. Местонахождение его подельника сотрудники полиции продолжают устанавливать.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.