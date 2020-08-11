Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 11 августа

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 11 августа подтверждено 6068 случаев заражения коронавирусом среди населения (+52 за сутки). Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения COVID-19 по области.

Из 52 новых случаев заражения больше всего заболевших выявлено в самом Орле - инфицировано 26 человек. Еще 10 человек подхватили коронавирус в Орловском районе, 7 в Болховском, 5 в городе Ливны и Ливенском районе. 4 в Урицком районе.

За период пандемии больше всего человек заразилось в Орле - 2938, на втором месте Орловский район - 715, Мценск и район - 593, далее Ливны и район - 291, Болховский район - 171, Урицкий - 152, Новодеревеньковский - 129, Дмитровский - 128 заболевших.

Районы, в которых выявлено от пятидесяти до ста случаев заражения коронавирусом: Хотынецкий - 94, Новосильский - 80, Свердловский - 78, Кромской - 77, Верховский - 73, Покровский - 67, Шаблыкинский - 63, Малоархангельский - 60, Знаменский - 58, Глазуновский - 55, Залегощенский - 53.

Районы, где менее пятидесяти человек заразилось коронавирусом: Должанский - 49, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Краснозоренский и Корсаковский - по 21. При этом по последним данным два района остаются чистыми по COVID-19: Корсаковский и Колпнянский.

Выздоровело по данным оперативного штаба Орловской области 4686 человек.