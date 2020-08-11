На полдня в Орле изменятся маршруты движение троллейбусов

На полня в Орле изменятся маршруты движение троллейбусов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 11 августа, в Орле временно изменятся маршруты движение троллейбусов. Связано это с коммунальными работами, а точнее, со сносом сухих деревьев.

Как сообщает пресс-служба МУП «ТТП» изменения коснутся троллейбусов №1, №5 и №8.

С двух часов дня маршрут №1 будет идти на Семашко через Герцена на Автовокзал. Троллейбус №5 на Технический университет (через Герцена) на Автовокзал.

Маршрут №8 будут идти через Посадскую улицу.