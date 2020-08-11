В Орле контейнерная площадка стала бедой для местных жителей. Фото: региональное отделение ОНФ

Жители домов на улице Часовой в Советском районе Орла обратились в ОНФ из-за контейнерной площадки для сбора ТКО. Дело в том, что мусор из нее разлетается на всю близлежащую территорию и даже попадает в детский садик.

Виной всему – сломанное металлическое ограждение. Еще в 2016 году общественникам пришлось добивать в городской администрации, чтобы его установили, а теперь оно уже пришло в негодность.

- Во время выезда на место, мы увидели, что листы металлопрофиля оторваны. Из-за этого мусор разлетается на несколько метров вокруг и попадает на территорию детского сада № 16. Ответственным за содержание контейнерных площадок является администрация Орла. Мы уже обратились туда, чтобы ситуацию исправили, - рассказал Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ.