Из-за ремонта котельной в Заводском районе Орла отключили горячую воду

В квартирах жителей части улиц Заводского района Орла до 24 августа не будет горячей воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В квартирах жителей части улиц Заводского района Орла до 24 августа не будет горячей воды. Причина тому - ремонт котельной. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.

По информации диспетчера ООО "Газпром теплоэнерго Орел", с 8.00 утра 11 августа и до 17.00 24 августа горячей воды не будет в следующих домах: улица Авиационная, дома № 2 и №6, улица Планерная, дома № 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, а также улица Комсомольская дома 298-406 (четная сторона). Ведется ремонт котельной на Авиационной, 1.

Кроме того из-за ремонтных работ до 17.00 17 августа без ресурса остались жители дома №77 по улице Комсомольской.

Напомним, что в городе также ведутся плановые гидравлические испытания теплосетей. До 24 августа абоненты, получающие горячую воду от ТЭЦ, также будут довольствоваться только холодным водоснабжением.