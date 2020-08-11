На Спасской улице в Орле полыхал жилой дом

Что послужило причиной для разбушевавшегося огня еще предстоит установить экспертам Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле пожарные тушили пламя, охватившее жилой дом. ЧП случилось в понедельник, 10 августа, в Северном районе.

Очевидцы позвонили в пожарную службу в двенадцатом часу дня с сообщением: полыхает частный дом. Пожарные прибыли на место происшествия.

- В результате пожара в доме термические повреждения получила кровля мансарды, выгорела обрешетка кровли. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших и жертв.

Всего же за понедельник спасатели региона выезжали на разные происшествия 16 раз, в половине случаев приходилось тушить пожары.