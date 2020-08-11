В Орловской области полицейским попались семь охотников-нарушителей

В Орловской области стартовала профилактическая операция «Браконьер» Фото: Архив "КП"

1 августа в Орловской области стартовала профилактическая операция «Браконьер». Полицейские вместе с представителями Управления экологического надзора и природопользования патрулируют территории охотугодий.

В ходе рейда в Хотынецком и Шаблыкинском районах в поле зрения правоохранительных органов попались 7 охотников-нарушителей.

- В их отношении составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»,- сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.