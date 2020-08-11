Орловские путешественники организуют экспедицию «Персеиды над Диким полем» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На грядущих выходных команда путешественников-любителей «Походная романтика» организует двухдневную экспедицию «Персеиды над Диким полем». Главной целью похода станет звездопад и памятник природы регионального значения «Дикое поле».

Путь походников пройдет через деревню Давыдово, в которой когда-то располагалась родовая усадьба героя войны 1812 года Дениса Давыдова. Участники экспедиции смогут осмотреть фрагменты усадебного парка, аллея и памятный знак с барельефом поэта-партизана.

Ночевка запланирована на самом Диком поле, где откроется красивый вид на звездопад - метеорный поток Персеиды.

- Приглашаются все желающие, однако, количество мест в группе ограничено. Кроме того, легкой прогулки не предвидится – до предположительного местонахождения «Дикого поля» нам предстоит преодолеть около 28 километров по грунтовкам с возможным форсированием оврагов и ручьев, так что рассчитывайте свои силы, - говорят организаторы.

Узнать подробности предстоящего похода можно в официальной группе «Походной романтики» в соцсетях.

КОГДА? ГДЕ?

15 – 16 августа

Краснозоренский район (территория возле деревни Рахманово)