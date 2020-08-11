В Свято-Успенском монастыре Орла освятили новую часовню. Фото: Орловская митрополия

В воскресенье, 9 августа, в Орле состоялась торжественная церемония освящения часовни великомученика и целителя Пантелеимона при Свято-Успенском мужском монастыре. После завершения строительных работ в новое здание сможет принять до двадцати прихожан.

Напомним, строительные работы начались здесь еще в 2017 году. Проект часовни разрабатывали в Сочинской мастерской под руководством архитектора Федора Афуксениди. Одним из самых известных его творений стал храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке Сочи.

- Часовня во имя великомученика и целителя Пантелеимона поднимется в высоту на 27 метров, - сообщили «КП» в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.