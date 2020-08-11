Орловский губернатор развеял слухи о введение самоизоляции с 20 сентября

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В понедельник, 10 августа, в еженедельном прямом эфире в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков по традиции рассказал о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в регионе, а в завершении трансляции ответил на вопросы.

Одним из самых волнующих многочисленную публику оказался вопрос о 20 сентября. Именно в этот день, согласно постам в различных пабликах и чатах, снова введут самоизоляцию и детей переведут на дистанционное обучение. Объясняют это авторы фейковых новостей второй волной коронавируса.

Однако глава региона поспешил успокоить орловцев: никакой самоизоляции не планируется.

- Пишут про 20 сентября. Я, наверное, ни в теме этих обсуждений. Мы не планируем вводить никаких жестких мер. Наоборот, я всем из раза в раз говорю: носите маски, обрабатывайте руки, и все у нас будет хорошо, - пояснил Андрей Клычков.