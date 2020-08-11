Орловец пойдет под суд за прямую трансляцию в соцсетях с оскорблением полицейского Фото: Архив "КП"

В Орловской области 26-летний парень, устроивший дебош прямо возле дежурной части полиции отправится под суд. Изрядно подвыпив, молодой человек решил выразить свое отношение к правоохранительных органам в прямой трансляции в соцсетях.

Инцидент произошел 28 апреля 2020 года в Ливнах. В тот день орловец не ограничился видеосъемкой. Он начал кричать нецензурной бранью на одного из сотрудников полиции, а затем и вовсе начал угрожающе колотить ногами по двери дежурной части и по стеклам.

Вскоре на него возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

- Расследование уголовного дела в настоящее время завершено и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.