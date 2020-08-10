Автопарк орловской ветслужбы пополнился новыми автомобилями. Фото: Управление ветеринарии по Орловской области.

Учреждения ветеринарной службы Орловской области начали обновлять свой автопарк. Новенькие машины получили станции по борьбе с болезнями животных сразу в трех районах региона.

Среди обладателей автомобилей «Лада Ларгус» и «УАЗ 390945 Фермер» оказались ветслужбы Новодеревеньковского, Новосильского и Верховского районов. Первые машины поступили на службу еще в мае этого года.

- За последнее десятилетие автомобильный парк за счет бюджета пополнялся редко. Однако благодаря программе «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области» замена устаревших автомобилей прошла в трех профильных учреждениях. Это позволит еще эффективней осуществлять мероприятия по профилактике и ликвидации заразных заболеваний животных, - говорят специалисты Управления ветеринарии по Орловской области.