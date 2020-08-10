Помогать бороться с лесными пожарами в Орловской области будут дроны

Фото: официальный сайт Правительства Орловской области

В Орловской области помогать бороться с лесными пожарами будут дроны. Четыре квадрокоптера закупили для лесничеств.

Беспилотники помогут в поиске разгоревшегося пламени с воздуха, применять их начнут уже в ближайшее время. Если дроны покажут свою эффективность, то на будущий год "авиапарк" пополнится новыми коптерами.

- Пока специалисты учреждений изучают программное обеспечение, технические разработки и характеристики беспилотников. Возможность построить маршрут по заранее загруженным GPS точкам, быстрая транспортировка беспилотного летательного аппарата, точность получаемой информации за счет датчика приближения позволят быстро обнаружить очаг возгорания и определить его площадь в реальном времени, - рассказываеют в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отмечается, что закуплены беспилотники в рамках региональной программы "Сохранение лесов".