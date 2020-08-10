На орловской дороге молодой водитель на "Девятке" улетел в кювет

Водитель получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области молодой водитель на отечественной легковушке улетел в кювет. Парень остался жив, однако без травм не обошлось.

Случилось дорожно-транспортное происшествие вечером минувшего воскресенья, 9 августа. Около девяти часов 25-летний парень за рулем автомобиля "ВАЗ 2109", проще "Девятки", ехал по дороге "Знаменское-Узкое-Пешково". В какой-то момент он не совладал с управлением своим транспортом.

- В районе 15-го километра водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель получил травмы, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за прошедшие выходные дни сотрудники региональной Госавтоинспекции на дорогах области зафиксировали больше 30 ДТП, в 8 из них пострадали люди. Травмы получили 10 человек, 2 погибли.