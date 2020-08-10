В орловском зоопарке нашли редких хищников без документов Фото: Архив "КП"

Сотрудники орловской прокуратуры устроили проверку в зоопарках, расположенных на территории области. В одном из них ждал неожиданный сюрприз - дальневосточный леопард и два бенгальских тигра.

Как оказалось, редкие хищники содержались в зоопарке «Ноев Ковчег» в Знаменском районе без необходимых разрешительных документов. Кроме того, общее количество животных в зоопарке отличалось от официальных данных ветеринарных паспортов. Не оказалось здесь и утвержденного плана предупреждения и лечения инфекционных болезней.

- В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении собственника зоопарка к административной ответственности по статье «Перевозка, содержание животных, охраняемых международным договором, без надлежащего на то разрешения» и по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Материалы для проведения процессуальной проверки также переданы в полицию.