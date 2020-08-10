В Орловской области подорожал бензин Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орелстат представил статистику динамики цен на топливо в регионе. Согласно ей за год бензин в Орловской области подорожал почти на 4%.

За июль 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на моторное топливо выросли на 0,9%. Если же брать к июлю 2019 года, то бензин подорожал на 3,8%, гласят статистические данные.

Газ в июле стал стоить в среднем 25,2 рубля (в июне цена была на уровне 24,4 рубля), дизельное топливо 46,5 рубля (46,3 в июне), бензин АИ-92 стоит 43 рубля за один литр (в июне цена была на уровне 42,7 рубля), а бензин марки АИ-95 теперь в среднем стоит 46,8 рубля за литр (в июне 46, 3 рубля).