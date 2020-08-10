Орловские дайверы отправили в экспедицию на Ладожское озеро

Орловские дайверы из клуба подводного плавания «ДИВО» вновь отправились в экспедицию на Ладожское озеро. Несколько лет назад им удалось найти здесь дореволюционный пароход «Valamon luostari». Тогда они провели большую исследовательскую работу и в точности установили название и непростую судьбу судна.

В этом году дайверы продолжают исследование озера в районе острова Кильпола. В этих местах в августе 1941 года происходила эвакуация советских войск.

Первые погружения уже принесли неожиданные находки. Одна из них пушка времен Великой Отечественной войны.

- В данный момент определить тип и характеристики орудия не имеется возможности, но стоит отметить, что состояние предмета очень хорошее. Мы предполагаем, что орудие было установлено на военный корабль, который должен находиться где-то неподалеку. Эта находка стала для нас большой неожиданностью и возможно вскоре станет ключом к открытию новой загадки, - рассказывают участники экспедиции.

Кроме того, в результате исследования акватории острова Кильпола дайверам удалось найти взорванную советскую баржу, большое количество мин, снарядов от пушек и обувь.